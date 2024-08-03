Стало известно, есть ли настоящие дети у Павла Дурова

Выяснилось, что у Павла Дурова трое детей в семье

Forbes получил свидетельства о рождении троих детей Павла Дурова.

Фото: https://www.flickr.com/photos/techcrunch/21420233640 by TechCrunch, CC BY 2.0

Документы были предоставлены Ириной Болгар, которая родила от Дурова троих детей. В 2021 году в рейтинге Forbes также оказались двое других детей предпринимателя. Основатель Telegram заявлял, что он является донором спермы и биологическим отцом более 100 детей.

Александра Вулье из швейцарской ассоциации устных и письменных переводчиков AIT подтвердила подлинность документов Forbes. Она отметила, что на документах был проставлен апостиль, который ставят только на подлинные документы.

Ирина Болгар рассказала изданию, что познакомилась с Павлом Дуровым в 2012 году. В 2013 году у них родилась дочь Лея, в 2016-м — сын Даниэль, а в 2017-м — Давид. Болгар жила с детьми в Санкт-Петербурге, а в 2018 году переехала к Дурову в Дубай. Однако она не смогла получить в ОАЭ вид на жительство и с 2020 года живёт с детьми в Швейцарии, где их документы были переведены на французский язык.

Ранее в СМИ распространилась информация, что через передачу генетического материала Павел Дуров может считаться отцом сотен детей по всему миру.