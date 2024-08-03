Новое испытание: у Кейт Миддлтон появилась новая причина для переживаний на фоне болезни

Кейт Миддлтон переживает из-за выхода нового сериала про её семью

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон переживает по поводу выхода нового сериала, который может опорочить королевскую семью. Сообщается, что принц Уильям всеми силами старается утешить онкобольную супругу.

Фото: youtube.com by канал blushsupreme, PDM

Сценарий новой киноленты под названием "Королевское вращение" (Royal Spin) написал Омид Скоби, прославившийся книгами про принца Гарри и Меган Маркл. Именно его перу принадлежат произведения "В поисках свободы" и "Финал".

Инсайдеры отмечали, что слова в автобиографических записках принца Гарри оскорбили и всех членов королевской семьи, и Кейт Миддлтон в отдельности.

Сюжет нового сериала будет рассказывать про американского консультанта по связям с общественностью, который оставит политическую деятельность в США и отправится на работу в Букингемский дворец.

Ранее стало известно, сколько Джиган и Оксана Самойлова могли потратить на отдых на Мальдивах.