Стало известно, сколько потратили Джиган и Самойлова на отдых на Мальдивах

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова могли потратить на отдых 4,2 млн рублей

Рэп-исполнитель Джиган и его супруга, блогерша Оксана Самойлова могли потратить 4,2 млн рублей на отдых вместе с детьми на Мальдивах.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Оксаны Самойловой в Инстаграм, PDM

Как выяснили журналисты портала "Страсти", семейная пара и их четверо детей отправились в гостиницу One&Only Reethi Rah на побережье Индийского океана. На территории отеля есть рестораны, теннисный корт и фитнес-зал.

Супруги выбрали две рядом стоящие виллы с личным бассейном. Стоимость одной ночи в виллах обходится в 600 тысяч рублей. Джиган с женой и детьми отправились на Мальдивы минимум на неделю, следовательно, их отдых составляет кругленькую сумму.

Отмечается, что такой отель подходит для тихого семейного отдыха.

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