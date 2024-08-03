"Её наивность не знает границ": раскрыта подноготная нового романа Ксении Бородиной

Экс-участник "Дома-2" Абрикосов заявил о корысти нового избранника Бородиной

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший участник телепроекта "Дом-2" Май Абрикосов в личном Telegram-канале прокомментировал новый роман телеведущей Ксении Бородиной и отметил корыстные побуждения её нового избранника.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм, PDM

Он заявил, что участник "Последнего героя" Николай Сердюков ходит по многим шоу, так как заинтересован в развитии карьеры в медиасфере. Он не мог не воспользоваться шансом, так как Ксения Бородина точно поможет ему стать более популярным.

При этом Абрикосов удивляется наивности блогерши и отмечает, что в семейной жизни она перенесла немало испытаний.

"Изменяли ей, бросали её одну с детьми. И всё равно она одержима идеей крепкой семьи, тыла, куда можно всегда вернуться, протянув уставшие ноги. Её наивность не знает границ", — заключил он.

Ксения Бородина перестала скрывать роман с Николаем Сердюковым. Она отметила, что "счастье любило тишину".

Ранее Иван Ургант заявил, что не выступит на сцене в Санкт-Петербурге.