"Её наивность не знает границ": раскрыта подноготная нового романа Ксении Бородиной

Бывший участник телепроекта "Дом-2" Май Абрикосов в личном Telegram-канале прокомментировал новый роман телеведущей Ксении Бородиной и отметил корыстные побуждения её нового избранника.
Он заявил, что участник "Последнего героя" Николай Сердюков ходит по многим шоу, так как заинтересован в развитии карьеры в медиасфере. Он не мог не воспользоваться шансом, так как Ксения Бородина точно поможет ему стать более популярным.
При этом Абрикосов удивляется наивности блогерши и отмечает, что в семейной жизни она перенесла немало испытаний.
"Изменяли ей, бросали её одну с детьми. И всё равно она одержима идеей крепкой семьи, тыла, куда можно всегда вернуться, протянув уставшие ноги. Её наивность не знает границ", — заключил он.
Ксения Бородина перестала скрывать роман с Николаем Сердюковым. Она отметила, что "счастье любило тишину".
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