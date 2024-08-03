Первое за долгое время выступление Ивана Урганта в Петербурге отменили

Телеведущий Иван Ургант в личном блоге сообщил, что не сможет принять участие в благотворительном музыкальном фестивале "Антон тут рядом" в Петербурге. Шоумен заверил, что его вины в этом нет.
Одноимённый фонд занимается помощью людям с аутизмом, поэтому Ургант считает важным говорить об этом. По его словам, он без раздумий согласился выступить, как только получил приглашение.
"Прекрасный повод встретиться с нежно любимыми жителями Петербурга и Ленинградской области и помочь людям с аутизмом и их близким. Вчера узнал, что выступить не получится. Моей вины в этом нет и организаторы фестиваля тоже не причём", — пояснил он.
Он отметил, что переведёт фонду 500 тысяч рублей, и попросил поклонников не сдавать билеты, а обязательно посетить мероприятие.
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