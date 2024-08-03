Первое за долгое время выступление Ивана Урганта в Петербурге отменили

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Иван Ургант не сможет выступить на благотворительном фестивале в Петербурге

1:01
Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант в личном блоге сообщил, что не сможет принять участие в благотворительном музыкальном фестивале "Антон тут рядом" в Петербурге. Шоумен заверил, что его вины в этом нет.

Иван Ургант не сможет выступить на благотворительном фестивале в Петербурге
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ивана Урганта в Инстаграм, PDM

Одноимённый фонд занимается помощью людям с аутизмом, поэтому Ургант считает важным говорить об этом. По его словам, он без раздумий согласился выступить, как только получил приглашение.

"Прекрасный повод встретиться с нежно любимыми жителями Петербурга и Ленинградской области и помочь людям с аутизмом и их близким. Вчера узнал, что выступить не получится. Моей вины в этом нет и организаторы фестиваля тоже не причём", — пояснил он.

Он отметил, что переведёт фонду 500 тысяч рублей, и попросил поклонников не сдавать билеты, а обязательно посетить мероприятие.

Ранее Ксения Собчак заявила, что её сотрудники отругали за использование фильтров в соцсетях.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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