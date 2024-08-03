"У вас искажённая реальность": Ксению Собчак отругали за использование фильтров

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в личном блоге показала, как команда ругает её за использование фильтров и масок в социальных сетях.
Сама Ксения Собчак считает, что с фильтрами выглядит намного лучше, чем без них. По этой причине она активно ими пользуется и не считает это чем-то зазорным.
Однако сотрудники телеведущей считают, что использование маскирующих элементов давно уже стало "кринжем" (стыдно). Они отметили, что у неё на фоне масок и фильтров сложилась искажённая реальность.
В итоге Ксения Собчак показала себя и без фильтров, но уточнила, что считает это не очень красивым.
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