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"У вас искажённая реальность": Ксению Собчак отругали за использование фильтров

Команда Ксении Собчак отругала её за использование фильтров в соцсетях

0:49
Шоу-бизнес

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в личном блоге показала, как команда ругает её за использование фильтров и масок в социальных сетях.

Команда Ксении Собчак отругала её за использование фильтров в соцсетях
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ксении Собчак в Инстаграм, PDM

Сама Ксения Собчак считает, что с фильтрами выглядит намного лучше, чем без них. По этой причине она активно ими пользуется и не считает это чем-то зазорным.

Однако сотрудники телеведущей считают, что использование маскирующих элементов давно уже стало "кринжем" (стыдно). Они отметили, что у неё на фоне масок и фильтров сложилась искажённая реальность.

В итоге Ксения Собчак показала себя и без фильтров, но уточнила, что считает это не очень красивым.

Ранее стало известно, как музыканты группы Aerosmith относились к России.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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