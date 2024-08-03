Стало известно, как рок-группа Aerosmith относилась к России

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что музыканты из легендарной рок-группы Aerosmith посещали Россию даже после введения санкций в 2014 году.
Он отметил, что артисты любили бывать в РФ и посещали страну каждые два-три года.
"Даже в тот момент, когда пошли первые санкции в 2014-м, Крым и так далее, мы помним, как группа феноменально выступила на Лубянской площади в честь Дня города в Москве", — напомнил он в беседе с NEWS.RU.
Бабичев считает, что лояльное отношение западных коллективов обязательно нужно поощрять. Aerosmith не изменили своего отношения к России на фоне внешнеполитических разбирательств.
Он напомнил, что они выступали в "Олимпийском" даже после 2015 года.
Ранее Максим Галкин* напомнил о пророческих словах Аллы Пугачёвой 32-летней давности.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.