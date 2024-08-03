Стало известно, как рок-группа Aerosmith относилась к России

Музкритик Бабичев рассказал, что группа Aerosmith любила приезжать в Россию

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что музыканты из легендарной рок-группы Aerosmith посещали Россию даже после введения санкций в 2014 году.

Фото: youtube.com by канал Absolute Radio, PDM

Он отметил, что артисты любили бывать в РФ и посещали страну каждые два-три года.

"Даже в тот момент, когда пошли первые санкции в 2014-м, Крым и так далее, мы помним, как группа феноменально выступила на Лубянской площади в честь Дня города в Москве", — напомнил он в беседе с NEWS.RU.

Бабичев считает, что лояльное отношение западных коллективов обязательно нужно поощрять. Aerosmith не изменили своего отношения к России на фоне внешнеполитических разбирательств.

Он напомнил, что они выступали в "Олимпийском" даже после 2015 года.

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