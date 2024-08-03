Максим Галкин* напомнил о пророческих словах Аллы Пугачёвой 32-летней давности

Юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) в личном блоге поделился отрывком из песни народной артистки СССР Аллы Пугачёвой, которую считает актуальной.
Композиция под названием "Ничего я не хочу" вышла 32 года назад, но комик уверяет, что не потеряла своей актуальности и в нынешнее время.
В песне звучат следующие строчки: "Ничего я не хочу ни от кого уже. Все чего-то от меня хотят уже. Что ж вы ждёте, не приходите на помощь мне уже? Иль считаете, что мне она уж не нужна? Иль хотите меня видеть уже немощной?".
Галкин отметил, что Алла Пугачёва самостоятельно написала слова и музыку, которые, по сути, стали пророческими.
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