Похудевшая и без бровей: Рената Литвинова напугала поклонников "болезненным" видом

Актриса и режиссёр Рената Литвинова, проживающая в Париже с 2022 года, поделилась в личном блоге свежим снимком, на котором предстала без макияжа.
На представленном кадре Литвинова позирует в чёрном облегающем платье на бретельках. Поклонники обратили внимание на выпирающие ключицы и худые руки женщины. Помимо этого, в глаза бросается то, что без макияжа актриса выглядит болезненной.
"Неужели действительно больна", — написал один из интернет-пользователей.
Рената Литвинова проживает в столице Франции, но периодически наведывается в Россию, где у неё осталась 85-летняя мать. У актрисы есть единственная дочь Ульяна.
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