Похудевшая и без бровей: Рената Литвинова напугала поклонников "болезненным" видом

Рената Литвинова опубликовала свежий снимок без макияжа

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и режиссёр Рената Литвинова, проживающая в Париже с 2022 года, поделилась в личном блоге свежим снимком, на котором предстала без макияжа.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ренаты Литвиновой в Инстаграм, PDM

На представленном кадре Литвинова позирует в чёрном облегающем платье на бретельках. Поклонники обратили внимание на выпирающие ключицы и худые руки женщины. Помимо этого, в глаза бросается то, что без макияжа актриса выглядит болезненной.

"Неужели действительно больна", — написал один из интернет-пользователей.

Рената Литвинова проживает в столице Франции, но периодически наведывается в Россию, где у неё осталась 85-летняя мать. У актрисы есть единственная дочь Ульяна.

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