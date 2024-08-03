"Бог поможет": Григорий Лепс отказался помогать деньгами больному Отару Кушанашвили

Отар Кушанашвили рассказал, что ему отказал в денежной помощи Григорий Лепс

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист и шоумен Отар Кушанашвили на фоне болезни снял свежий выпуск своего YouTube-шоу "Каково?!", в котором вспомнил, что однажды народный артист РФ Григорий Лепс отказался помочь ему деньгами.

Фото: youtube.com by канал КАКОВО?!, PDM

Отар Кушанашвили решил прокомментировать новый роман 62-летнего музыканта с 18-летней девушкой Авророй Кибой. На фоне этих новостей шоумен рассказал о своём давнем диалоге с артистом.

"Однажды я написал Грише Лепсу, когда у меня не было денег, а к Коле Баскову в 55-й раз стыдно было обращаться. Я сказал: "Мне очень нужны деньги, помоги, пожалуйста, Гриша". Лепс мне ответил: "Бог поможет". Это буквальный ответ, я сохранил его. Бог поможет! Ему-то он щедро помогает", — поделился Кушанашвили.

Говоря про новый роман Лепса, журналист заявил, что девушка "только вышла из яслей".

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