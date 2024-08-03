"Бог поможет": Григорий Лепс отказался помогать деньгами больному Отару Кушанашвили

Журналист и шоумен Отар Кушанашвили на фоне болезни снял свежий выпуск своего YouTube-шоу "Каково?!", в котором вспомнил, что однажды народный артист РФ Григорий Лепс отказался помочь ему деньгами.
Отар Кушанашвили решил прокомментировать новый роман 62-летнего музыканта с 18-летней девушкой Авророй Кибой. На фоне этих новостей шоумен рассказал о своём давнем диалоге с артистом.
"Однажды я написал Грише Лепсу, когда у меня не было денег, а к Коле Баскову в 55-й раз стыдно было обращаться. Я сказал: "Мне очень нужны деньги, помоги, пожалуйста, Гриша". Лепс мне ответил: "Бог поможет". Это буквальный ответ, я сохранил его. Бог поможет! Ему-то он щедро помогает", — поделился Кушанашвили.
Говоря про новый роман Лепса, журналист заявил, что девушка "только вышла из яслей".
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