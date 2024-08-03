"Он ужасно жалок": слова бывшего возлюбленного Ольги Бузовой о пьянстве певицы опровергли

Пиар-менеджер певицы Ольги Бузовой Антон Богославский заявил, что бывший участник проекта "Замуж за Бузову" Денис Лебедев выглядит жалким в своих попытках пропиариться на имени исполнительницы.
Помимо этого, представитель артистки опроверг слова Дениса Лебедева о пьянстве Ольги Бузовой. Он отметил, что мужчине просто повезло некоторое время находиться в компании певицы.
"Человек ищет пиара благодаря звезде, в компании с которой ему посчастливилось побывать некоторое время. <…> Даже говорить о нём не хочется. Он ужасно жалок", — отметил Богославский в беседе с журналистом интернет-издания Regions.
Денис Лебедев дал интервью для YouTube-канала "proПУСК" и рассказал, что Ольга Бузова также просила у него денег на жизнь.
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