Анджелина Джоли выступила с новым заявлением в адрес бывшего мужа Брэда Питта

Анджелина Джоли заявила, что Брэд Питт пытался купить её молчание

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Голливудская актриса Анджелина Джоли выступила с новым заявлением и призналась, что её бывший муж, актёр Брэд Питт пытался купить её молчание.

Фото: youtube.com by канал SHINE BRIGHT, PDM

Бывшие супруги расстались в 2016 году, однако до сих пор выясняют отношения. Так, Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли незаконно продала долю в их общей винодельне.

"Питт отказался купить её долю в винодельне до тех пор, пока он не получит новое расширенное соглашение о неразглашении, специально предназначенного для того, чтобы заставить её молчать", — цитирует Daily Mail слова юристов актрисы.

В противном случае артист планировал взыскать с экс-возлюбленной 8,5 млн долларов. Юристы Джоли утверждают, что такое решение незаконно.

Ранее стало известно, что рэп-исполнитель Джиган отметил своё 39-летие на Мальдивах.