Анджелина Джоли выступила с новым заявлением в адрес бывшего мужа Брэда Питта

Голливудская актриса Анджелина Джоли выступила с новым заявлением и призналась, что её бывший муж, актёр Брэд Питт пытался купить её молчание.
Бывшие супруги расстались в 2016 году, однако до сих пор выясняют отношения. Так, Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли незаконно продала долю в их общей винодельне.
"Питт отказался купить её долю в винодельне до тех пор, пока он не получит новое расширенное соглашение о неразглашении, специально предназначенного для того, чтобы заставить её молчать", — цитирует Daily Mail слова юристов актрисы.
В противном случае артист планировал взыскать с экс-возлюбленной 8,5 млн долларов. Юристы Джоли утверждают, что такое решение незаконно.
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