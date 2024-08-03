Окончательно: Алла Пугачёва собирается вернуться в Россию вместе с детьми

Певица Алла Пугачёва собирается вернуться в Москву с детьми

Народная артистка СССР Алла Пугачёва может вернуться в Москву вместе с детьми до конца лета.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Аллы Пугачевой в Инстаграм, PDM

Как пишет "МК" со ссылкой на неназванных друзей певицы, Алла Пугачёва планировала посетить Россию до конца лета. Об этом она говорила приятелям ещё зимой.

В настоящее время исполнительница вместе с семьёй находится в Прибалтике, откуда ей легче добраться до родной страны — предполагается, что она возьмёт с собой наследников. По крайней мере, близкие артистки уверяют, что она употребляла местоимение "мы".

Пятый супруг певицы, юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом), вряд ли, торопится в Россию, так как ждёт вердикта от Верховного суда, куда он обратился с требованием исключить его из реестра иноагентов.

Предполагается, что Алла Пугачёва приедет в Россию, чтобы обновить некоторые документы, проверить имущество и повидаться с друзьями.

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