"Ранение серьёзное": американские врачи отказались лечить сына Армена Джигарханяна

Приёмный сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан рассказал, что после ранения в голову попал в больницу в США, но не стал там ночевать из-за необходимости заплатить большую сумму денег.
Степан Джигарханян признался, что у него серьёзная травма, но он был вынужден отправиться домой из больницы. Американские врачи отказались помогать ему, запросив за лечение 36 тысяч долларов.
"Ранение, конечно, серьёзное. Но в целом чувствую себя неплохо", — приводит его слова "МК".
Он подчеркнул, что нападавшие выпустили две пули, одна из которых прошла по касательной.
Ранее Ирена Понарошку вспомнила о первом свидании с мужем.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.