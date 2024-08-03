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"Ранение серьёзное": американские врачи отказались лечить сына Армена Джигарханяна

Сын Армена Джигарханяна заявил, что американские врачи отказались его лечить

0:46
Шоу-бизнес

Приёмный сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан рассказал, что после ранения в голову попал в больницу в США, но не стал там ночевать из-за необходимости заплатить большую сумму денег.

Сын Армена Джигарханяна заявил, что американские врачи отказались его лечить
Фото: instagram.com by личный аккаунт Степана Джигарханяна в Инстаграм, PDM

Степан Джигарханян признался, что у него серьёзная травма, но он был вынужден отправиться домой из больницы. Американские врачи отказались помогать ему, запросив за лечение 36 тысяч долларов.

"Ранение, конечно, серьёзное. Но в целом чувствую себя неплохо", — приводит его слова "МК".

Он подчеркнул, что нападавшие выпустили две пули, одна из которых прошла по касательной.

Ранее Ирена Понарошку вспомнила о первом свидании с мужем.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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