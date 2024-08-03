"Химии не случилось": Ирена Понарошку рассказала о первом свидании со вторым мужем

Телеведущая и блогерша Ирена Понарошку в прошлом году вышла замуж во второй раз, в личном блоге она призналась, что не сразу испытала чувства к будущему супругу.
Она отметила, что три года до встречи с новым возлюбленным не ходила на свидания и не общалась с противоположным полом. При этом их первая встреча оказалась неудачной.
"Парень оказался вообще "не мой". Химии не случилось, сердце не упало в колготки, в животе — никаких чешуекрылых", — написала она.
Она отметила, что спустя полгода смогла понять, что смотрела на мужчину не тем местом, так как не верила в любовь с первого взгляда.
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