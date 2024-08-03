"Химии не случилось": Ирена Понарошку рассказала о первом свидании со вторым мужем

Блогерша Ирена Понарошку рассказала о первом свидании с мужем

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и блогерша Ирена Понарошку в прошлом году вышла замуж во второй раз, в личном блоге она призналась, что не сразу испытала чувства к будущему супругу.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ирены Понарошку в Инстаграм, PDM

Она отметила, что три года до встречи с новым возлюбленным не ходила на свидания и не общалась с противоположным полом. При этом их первая встреча оказалась неудачной.

"Парень оказался вообще "не мой". Химии не случилось, сердце не упало в колготки, в животе — никаких чешуекрылых", — написала она.

Она отметила, что спустя полгода смогла понять, что смотрела на мужчину не тем местом, так как не верила в любовь с первого взгляда.

Ирена Понарошку вышла замуж за бизнесмена Руслана Годизова — у каждого есть дети от прошлых отношений.

Ранее стало известно, что Джастин Бибер вынужден работать на износ из-за беременности жены.