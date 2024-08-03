"Она транжира": инсайдер раскрыл ситуацию в семье Биберов на фоне долгожданной беременности

Джастин Бибер вынужден работать на износ из-за желаний беременной Хейли Бибер

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Музыкант Джастин Бибер в последнее время озадачен тем, как прокормить семью на фоне беременности его супруги, модели Хейли Бибер. Об этом Daily Mail сообщил анонимный источник.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Хейли Бибер в Инстаграм, PDM

По словам инсайдера, артисту пришлось согласиться на выступление на предсвадебной вечеринке индийского миллиардера за 10 млн долларов ради своей жены.

"Хейли большая транжира. Она тратит десятки миллионов на частные перелёты. А однажды она улетела в другой город, чтобы сделать маникюр", — сообщил собеседник издания.

Также модель якобы вытребовала у мужа дорогостоящее кольцо под предлогом того, что им следует обновить свадебные клятвы. Инсайдер отметил, что Хейли Бибер взяла жизнь музыканта под контроль, из-за чего у него пропало вдохновение.

Ранее стало известно, что Адель остановила концерт в Мюнхене из-за непогоды.