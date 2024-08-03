Оскароносная певица Адель остановила концерт в Мюнхене из-за дождя

Британская певица Адель остановила концерт в Мюнхене из-за ливня, так как ей необходимо было снять шлейф у платья.
Адель попросила у поклонников прощения за вынужденную паузу. Ей пришлось избавиться от шлейфа, так как из-за непогоды он быстро стал слишком тяжёлым и мокрым. На помощь ей пришли бэк-вокалистки.
"По крайней мере, обходится без грома и молний. Я смотрела новости о погоде. Там говорилось, что к моменту начала шоу дождя не будет, поэтому я подумала, что могу надеть это платье с огромным шлейфом", — поделилась Адель.
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