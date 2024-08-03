Страстный поцелуй у всех на глазах: бывший муж Ивлеевой рассекретил новый роман

Рэп-исполнитель Алексей Узенюк, выступающий под псевдонимом Элджей, публично подтвердил роман c певицей и резиденткой лейбла "Газгольдер" ANIKV (настоящее имя Анна Онанова).
Артист репостнул себе на страницу видео поклонницы, заснявшей их страстный поцелуй во время концерта. Таким образом, артисты развеяли все слухи и открыто признались, что встречаются.
Рэпер Элджей был женат на блогерше и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Пара поженилась в сентябре 2019 года, но уже спустя два года они разошлись.
На фоне нового романа экс-супруга Ивлеева в личном блоге заявила о "влюблённом" лете.
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