Страстный поцелуй у всех на глазах: бывший муж Ивлеевой рассекретил новый роман

Бывший муж Анастасии Ивлеевой Элджей подтвердил роман с певицей ANIKV

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэп-исполнитель Алексей Узенюк, выступающий под псевдонимом Элджей, публично подтвердил роман c певицей и резиденткой лейбла "Газгольдер" ANIKV (настоящее имя Анна Онанова).

Фото: instagram.com by личный аккаунт Элджея в Инстаграм, PDM

Артист репостнул себе на страницу видео поклонницы, заснявшей их страстный поцелуй во время концерта. Таким образом, артисты развеяли все слухи и открыто признались, что встречаются.

Рэпер Элджей был женат на блогерше и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Пара поженилась в сентябре 2019 года, но уже спустя два года они разошлись.

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