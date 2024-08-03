Певица Ани Лорак намекнула на тайную свадьбу с испанцем Исааком Виджраку

Певица Ани Лорак назвала возлюбленного Исаака Виджраку мужем

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак в рамках музыкального фестиваля в Баку Dream Fest 2024 назвала возлюбленного, инструктора по йоге Исаака Виджраку мужем.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ани Лорак в Инстаграм, PDM

Впервые о своих новых отношениях исполнительница сообщила в 2023 году — она поделилась совместным фото с избранником в честь Дня всех влюблённых. Вместе они вышли на публику лишь в январе 2024 года — на ЖАРА Fest в Дубае.

"Мы познакомились на Ибице. Это был момент, когда я приходила в себя и в общем-то находила свой баланс. Человек помогал. Он, можно сказать, мой учитель, вдохновитель", — рассказывала Ани Лорак.

Как сообщают очевидцы, на прошедшем музыкальном фестивале в Баку влюблённые постоянно были рядом и держались за руки, а певица намекнула на перемены в личной жизни.

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