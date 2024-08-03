Первая крупная ссора: принц Уильям разозлился из-за фотографий Кейт Миддлтон без бюстгальтера

Принц Уильям вышел из себя после публикации в прессе фотографий его жены Кейт Миддлтон без нижнего белья. Инцидент произошёл после отдыха супругов во Франции в 2011 году.
Как пишет в своей книге королевский биограф Роб Джонсон, в тот момент случилась первая крупная ссора Кейт и Уильяма с представителями СМИ. В результате разбирательств причастные к публикации были наказаны, а французский журнал выплатил 100 000 евро в качестве компенсации.
В 2012 году снимки принцессы, распространение которых было уже не остановить, прокомментировал и будущий президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Кейт Миддлтон сама виновата, так как решила позагорать обнажённой.
Королевский биограф отмечает, что принц Уильям был в ярости, а герцогиня Кембриджская чувствовала себя оскорблённой.
Ранее Екатерина Вилкова опубликовала редкие фото с мужем.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.