Первая крупная ссора: принц Уильям разозлился из-за фотографий Кейт Миддлтон без бюстгальтера

Принца Уильяма вывели из себя фотографии Кейт Миддлтон с голой грудью

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Принц Уильям вышел из себя после публикации в прессе фотографий его жены Кейт Миддлтон без нижнего белья. Инцидент произошёл после отдыха супругов во Франции в 2011 году.

Фото: youtube.com by канал blushsupreme, PDM

Как пишет в своей книге королевский биограф Роб Джонсон, в тот момент случилась первая крупная ссора Кейт и Уильяма с представителями СМИ. В результате разбирательств причастные к публикации были наказаны, а французский журнал выплатил 100 000 евро в качестве компенсации.

В 2012 году снимки принцессы, распространение которых было уже не остановить, прокомментировал и будущий президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Кейт Миддлтон сама виновата, так как решила позагорать обнажённой.

Королевский биограф отмечает, что принц Уильям был в ярости, а герцогиня Кембриджская чувствовала себя оскорблённой.

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