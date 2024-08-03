Редкие кадры: Екатерина Вилкова показала фото с Ильёй Любимовым, с которым живёт больше десяти лет

Актриса Екатерина Вилкова в личном блоге поделилась редкими кадрами с супругом, актёром Ильёй Любимовым.
Артисты поженились в 2011 году и воспитывают двоих детей — дочь Павлу и сына Петра.
"А у этого парня сегодня именины. Вот такая у нас пятница", — написала актриса под фотографиями с мужем.
Екатерина Вилкова признавалась в одном из интервью, что они с супругом приняли решение отказаться от интимной жизни до бракосочетания и венчания — так они прожили вместе год, смогли устроить быт и договориться о планах на будущее.
Секретом длительного брака актриса называет чувство юмора - она заявила, что периодически им приходится работать клоунами друг для друга, что спасает в тяжёлые минуты.
Ранее Отар Кушанашвили поделился мыслями о жизни после выхода из больницы.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.