Редкие кадры: Екатерина Вилкова показала фото с Ильёй Любимовым, с которым живёт больше десяти лет

Актриса Екатерина Вилкова опубликовала редкие фото с Ильёй Любимовым

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Вилкова в личном блоге поделилась редкими кадрами с супругом, актёром Ильёй Любимовым.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Екатерины Вилковой в Инстаграм, PDM

Артисты поженились в 2011 году и воспитывают двоих детей — дочь Павлу и сына Петра.

"А у этого парня сегодня именины. Вот такая у нас пятница", — написала актриса под фотографиями с мужем.

Екатерина Вилкова признавалась в одном из интервью, что они с супругом приняли решение отказаться от интимной жизни до бракосочетания и венчания — так они прожили вместе год, смогли устроить быт и договориться о планах на будущее.

Секретом длительного брака актриса называет чувство юмора - она заявила, что периодически им приходится работать клоунами друг для друга, что спасает в тяжёлые минуты.

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