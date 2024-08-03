"Я вернулся с того света": переживший несколько операций Отар Кушанашвили поделился мыслями о смысле жизни

Отар Кушанашвили начал свою программу с монолога о смысле жизни

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист и шоумен Отар Кушанашвили снял свежий выпуск программы "Каково?!" на YouTube, который начал с пронзительного монолога о смысле жизни.

Фото: youtube.com by канал КАКОВО?!, PDM

Отар Кушанашвили сообщил, что ему предстоит ещё одна решающая операция и курс химиотерапии. При этом он отметил, что надетый пиджак скрывает калоприёмник.

Он отметил, что врачам удалось буквально вытащить с того света, потому что молодой медик при приёме в больницу назвал его "живым мертвецом". Также он столкнулся с болью других людей и детей. В связи с этим Кушанашвили пообещал, что будет более жёстким и открытым в новых выпусках программы.

Отар Кушанашвили попал в больницу 20 июня с жалобами на боли в сердце и животе. Ему поставили предварительный диагноз — цирроз печение. Во время экстренной операции у него обнаружили опухоль.

Ранее старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов оказался в больнице.