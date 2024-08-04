Блогер Дава показал, как весело проводит время с возлюбленной: "Меня заставили"

Блогер Дава показал романтические снимки с возлюбленной

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Давид Манукян подогрел слухи о своём романе с певицей Мари Краймбрери.

Фото: https://www.instagram.com/dava_m by Инстаграм Давида Манукяна is licensed under public doman

Дава опубликовал в "Инстаграме"* серию игривых снимков. На кадрах Манукян отдыхает с некой девушкой.

"Меня заставили. Как подать знак о помощи? Моргнуть или что там делать?" — подписал кадры бывший бойфренд Ольги Бузовой.

Лицо возлюбленной звезда прячет от публики, однако подписчики уверены, сто за кадром скрывается известная певица, с которой блогер возобновил отношения.

"Смысл скрывать лицо, если все и так знают, что это Мари Краймбрери", — писали фолловеры под постом Манукяна.

Ранее звезда "Последнего героя" посочувствовала телеведущей Ксении Бородиной, рассекретившей личность нового возлюбленного.

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