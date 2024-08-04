Блогер Дава показал, как весело проводит время с возлюбленной: "Меня заставили"

Блогер Давид Манукян подогрел слухи о своём романе с певицей Мари Краймбрери.
Дава опубликовал в "Инстаграме"* серию игривых снимков. На кадрах Манукян отдыхает с некой девушкой.
"Меня заставили. Как подать знак о помощи? Моргнуть или что там делать?" — подписал кадры бывший бойфренд Ольги Бузовой.
Лицо возлюбленной звезда прячет от публики, однако подписчики уверены, сто за кадром скрывается известная певица, с которой блогер возобновил отношения.
"Смысл скрывать лицо, если все и так знают, что это Мари Краймбрери", — писали фолловеры под постом Манукяна.
Ранее звезда "Последнего героя" посочувствовала телеведущей Ксении Бородиной, рассекретившей личность нового возлюбленного.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.