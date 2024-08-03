Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов оказался в больнице

Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин оказался в больнице со сломанным плечом

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын экс-футболиста Дэвида Бекхэма и бывшей солистки Spice Girls Виктории Бекхэм Бруклин сообщил, что его госпитализировали из-за перелома плеча.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Бруклина Бекхэма в Инстаграм, PDM

Он поделился фотографией из больницы и заявил, что с ним всё в порядке, так как рядом находится любимая супруга.

"Но всё в порядке, потому что Никола присмотрит за мной. Люблю тебя, детка!" — написал 25-летний предприниматель.

На опубликованном кадре Бруклин запечатлён в бейсболке, больничной пижаме и с капельницей.

Бруклин Бекхэм является старшим из четырёх детей известной британской четы Бекхэмов. В апреле 2022 года женился на возлюбленной, актрисе Николе Пельтц.

Ранее невеста Константина Соловьёва рассказала о своём отношении к предыдущим бракам артиста.