Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов оказался в больнице

Сын экс-футболиста Дэвида Бекхэма и бывшей солистки Spice Girls Виктории Бекхэм Бруклин сообщил, что его госпитализировали из-за перелома плеча.
Он поделился фотографией из больницы и заявил, что с ним всё в порядке, так как рядом находится любимая супруга.
"Но всё в порядке, потому что Никола присмотрит за мной. Люблю тебя, детка!" — написал 25-летний предприниматель.
На опубликованном кадре Бруклин запечатлён в бейсболке, больничной пижаме и с капельницей.
Бруклин Бекхэм является старшим из четырёх детей известной британской четы Бекхэмов. В апреле 2022 года женился на возлюбленной, актрисе Николе Пельтц.
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