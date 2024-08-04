Родион Газманов вспомнил о лучшем совете отца: "Не занимайся музыкой"

Олег Газманов дал совет сыну Родиону: "Не занимайся музыкой"

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Сын народного артиста России Олега Газманова Родион Газманов рассказал, какой ценный совет дал ему отец.

Фото: https://vk.com/gazmanovrodion by ВК-аккаунт Родиона Газманова is licensed under public doman

Родион Газманов ответил на вопрос о том, какой лучший совет дал ему отец.

"Не занимайся музыкой", — кратко ответил исполнитель хитов "Люси" и "Танцуй пока молодой".

Видео с фрагментом интервью Родион опубликовал в "Инстаграме"*.

Олег Газманов объяснял наследнику в одном из видео, что он находится в "тени отца".

Ранее Родион Газманов пожаловался на хейтеров, которые отправляют его на СВО.

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