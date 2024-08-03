"Это проблема жён!": невеста Соловьёва высказалась о скандалах вокруг актёра

Невеста актёра Константина Соловьёва Валентина в программе "Звёзды сошлись" на НТВ призналась, что её не пугает прошлый опыт жениха.
В мае артист заявил, что собирается жениться на возлюбленной, с которой познакомился во время гастролей в Хабаровском крае. На тот момент Валентина ещё была замужем. Она отмечает, что её бывший супруг рассказывает гадости по всему посёлку.
Также у Валентины есть двое детей от предыдущих отношений. Но её не смущают рассказы бывших жён актёра об его непростом характере и скандалах внутри семьи.
"Это, наверное, проблема жён. Я абсолютно адекватная!" — заявила она.
Ранее стало известно, что Бена Аффлека раздражало в Дженнифер Лопес.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.