"Это проблема жён!": невеста Соловьёва высказалась о скандалах вокруг актёра

Невеста Константина Соловьёва заявила, что в курсе прошлых отношений актёра

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Невеста актёра Константина Соловьёва Валентина в программе "Звёзды сошлись" на НТВ призналась, что её не пугает прошлый опыт жениха.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Константина Соловьева в Инстаграм, PDM

В мае артист заявил, что собирается жениться на возлюбленной, с которой познакомился во время гастролей в Хабаровском крае. На тот момент Валентина ещё была замужем. Она отмечает, что её бывший супруг рассказывает гадости по всему посёлку.

Также у Валентины есть двое детей от предыдущих отношений. Но её не смущают рассказы бывших жён актёра об его непростом характере и скандалах внутри семьи.

"Это, наверное, проблема жён. Я абсолютно адекватная!" — заявила она.

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