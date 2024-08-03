Стало известно, какая деталь раздражала Бена Аффлека в Дженнифер Лопес

Голливудский актёр Бен Аффлек и его супруга, певица Дженнифер Лопес решили подать на развод. Одной из возможных причин расставания могли стать откровенные и порой провокационные наряды исполнительницы.
Артист, который не любит повышенного внимания к своей персоне, просил любимую женщину одеваться поскромнее. Он открыто выражал недовольство её стилем.
Сама Дженнифер Лопес известна тем, что не боится обнажаться, предпочитает глубокие декольте и головокружительные мини.
Как пишут западные таблоиды, артисты, которые сыграли свадьбу два года назад, уже подготовили необходимые документы для развода, а Бен Аффлек купил себе новый дом.
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