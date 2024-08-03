Стало известно, какая деталь раздражала Бена Аффлека в Дженнифер Лопес

Бен Аффлек злился на Дженнифер Лопес из-за откровенных нарядов

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудский актёр Бен Аффлек и его супруга, певица Дженнифер Лопес решили подать на развод. Одной из возможных причин расставания могли стать откровенные и порой провокационные наряды исполнительницы.

Артист, который не любит повышенного внимания к своей персоне, просил любимую женщину одеваться поскромнее. Он открыто выражал недовольство её стилем.

Сама Дженнифер Лопес известна тем, что не боится обнажаться, предпочитает глубокие декольте и головокружительные мини.

Как пишут западные таблоиды, артисты, которые сыграли свадьбу два года назад, уже подготовили необходимые документы для развода, а Бен Аффлек купил себе новый дом.

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