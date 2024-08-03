Коллеги по программе подарили Ларисе Гузеевой роскошный подарок на юбилей

У Ларисы Гузеевой есть недвижимость в Болгарии, которую она приобрела в 2012 году и с тех пор использует как "дальнюю дачу". Этим летом телеведущая также проводит время на море, делясь лишь фотографией красивого заката в своем блоге.
Недавно к Ларисе присоединился её давний друг, 56-летний актёр Эвклид Кюрдзидис, момент встречи с которым она запечатлела на видео.
В конце мая коллеги по программе "Давай поженимся!" подарили Гузеевой на её 65-летие переноску Louis Vuitton для собаки Жужи стоимостью около 300 тысяч рублей. Этот подарок, привезенный из Милана, вызвал у актрисы слёзы радости, о чём она рассказала в своем блоге.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.