Пластическая хирургия и споры о статусе: новые подробности из жизни Примадонны

Алла Пугачева перенесла операцию и скрывает рубцы: что стоит за её изменениями

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачева недавно перенесла операцию перед планируемой поездкой в Юрмалу, как сообщила пластический хирург Мадина Байрамукова. Согласно её словам, исполнительница, вероятно, делала пластику около полугода назад, и теперь старается скрывать рубцы, которые стали заметны на её лице.

На данный момент у Пугачевой видны рубцы, что связано с возрастом и многочисленными операциями, что усложняет процесс заживления. Среди проведенных процедур были ринопластика, подтяжка лица, блефаропластика век и круговая подтяжка.

Ранее телеведущая Ирина Ортман выразила сомнение в статусе Пугачевой как Примадонны российской эстрады, назвав её "хорошей ресторанной певицей" и не понимая, почему артистка заслуживает такой титул. В интервью с журналистом Марком-Анатолием Эйном Пугачева обозначила условие своего возвращения на сцену.