"Не думала, что буду столько тратить": актриса Агата Муцениеце раскрыла свою слабость

Актриса Агата Муцениеце призналась, что испытывает особую слабость к брендовым сумочкам. Она заявила, что не жалеет денег на такие вещи.
При этом артистка пояснила, что не ждёт таких подарков от близких людей, а предпочитает сама себя баловать.
"Когда мне было 18-20 лет, не думала, что буду тратить столько денег, сколько сейчас потратила на сумочки. Но я уверена, что они меня порадуют", — отметила актриса.
Муцениеце призналась, что ей приятно покупать себе подобные вещи, так как она много работает. Но она не готова покупать очень дорогие сумки.
Агата Муцениеце продолжать судебные разбирательства с бывшим мужем, актёром Павлом Прилучным. Весной она смогла выиграть суд по алиментам, однако артист подал новый иск с требованием пересмотреть местожительство детей.
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