Звезда "Последнего героя" посочувствовала Ксении Бородиной, рассекретившей нового возлюбленного

Участница реалити-проекта "Последний герой. Русский сезон" Александра Маслакова заявила, что сочувствует телеведущей Ксении Бородиной, раскрывшей роман с блогером Николаем Сердюковым.
Александра Маслакова покинула шоу, так как ведущая передачи Ксения Бородина сделала выбор в пользу своего нового возлюбленного. Радиоведущая не считает такой ход честным.
"Найти себе мужика ценой участия другого игрока. Очень честная игра, очень честный ведущий. А вообще я жила с её парнем 12 дней. Сочувствую Бородиной очень сильно", — посетовала Александра.
Сам Николай Сердюков после ухода Маслаковой с проекта негативно высказался о ней и призвал её принять таблетку для желчного пузыря.
Ранее Ксения Бородина раскрыла нового возлюбленного.
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