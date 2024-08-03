Звезда "Последнего героя" посочувствовала Ксении Бородиной, рассекретившей нового возлюбленного

Участница "Последнего героя" Маслакова выразила сочувствие Бородиной

Участница реалити-проекта "Последний герой. Русский сезон" Александра Маслакова заявила, что сочувствует телеведущей Ксении Бородиной, раскрывшей роман с блогером Николаем Сердюковым.

Фото: Telegram by личный аккаунт Александры Маслаковой в Telegram, PDM

Александра Маслакова покинула шоу, так как ведущая передачи Ксения Бородина сделала выбор в пользу своего нового возлюбленного. Радиоведущая не считает такой ход честным.

"Найти себе мужика ценой участия другого игрока. Очень честная игра, очень честный ведущий. А вообще я жила с её парнем 12 дней. Сочувствую Бородиной очень сильно", — посетовала Александра.

Сам Николай Сердюков после ухода Маслаковой с проекта негативно высказался о ней и призвал её принять таблетку для желчного пузыря.

Ранее Ксения Бородина раскрыла нового возлюбленного.