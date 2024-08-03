Ксения Бородина впервые показала лицо нового возлюбленного

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина в личном блоге показала фото с новым возлюбленным и подтвердила свой роман с участником реалити-проекта "Последний герой. Русский сезон" Николаем Сердюковым.
На снимке блогер нежно обнимает Бородину, оба они широко улыбаются. Кадр телеведущая сопроводила песней рэпера Мота и певицы Бьянки "Я в тебе нашёл абсолютно всё".
Известно, что Николай Сердюков ведёт блог, на который подписаны почти 800 000 человек. Он активно принимает участие в различных телешоу, на одном из которых и познакомился с Ксенией.
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