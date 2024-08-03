Ксения Бородина впервые показала лицо нового возлюбленного

Ксения Бородина раскрыла роман с Николаем Сердюковым

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина в личном блоге показала фото с новым возлюбленным и подтвердила свой роман с участником реалити-проекта "Последний герой. Русский сезон" Николаем Сердюковым.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм, PDM

На снимке блогер нежно обнимает Бородину, оба они широко улыбаются. Кадр телеведущая сопроводила песней рэпера Мота и певицы Бьянки "Я в тебе нашёл абсолютно всё".

Известно, что Николай Сердюков ведёт блог, на который подписаны почти 800 000 человек. Он активно принимает участие в различных телешоу, на одном из которых и познакомился с Ксенией.

Накануне телеведущая заявила, что её взгляды изменились, поэтому она решила вновь говорить о личной жизни публично.

Ранее Ирина Болгар смогла доказать родство Павла Дурова и её детей.