Ирина Болгар доказала, что отцом её детей является Павел Дуров

Ирина Болгар подтвердила родство Павла Дурова с её детьми

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Проживающая в Швейцарии Ирина Болгар обратилась в редакцию Forbes и заявила, что является матерью троих младших детей основателя Telegram Павла Дурова. Она предоставила журналистам все необходимые документы.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ирины Болгар в Инстаграм, PDM

Она попросила исправить в рейтинге миллиардеров информацию о количестве детей предпринимателя и прислала копии свидетельств о рождении детей, свидетельств о признании Павлом Дуровым своего отцовства, нотариально заверенные переводы этих документов на французский и английский языки.

Помимо этого, она показала семейную фотографию, на которой они запечатлены все вместе в её доме в Женеве во время празднования дня рождения среднего сына Даниэля в январе 2020 года.

Журналистам удалось подтвердить подлинность присланных документов у переводчика в Женеве, которая занималась бумагами.

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