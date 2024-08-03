Ирина Болгар доказала, что отцом её детей является Павел Дуров

Проживающая в Швейцарии Ирина Болгар обратилась в редакцию Forbes и заявила, что является матерью троих младших детей основателя Telegram Павла Дурова. Она предоставила журналистам все необходимые документы.
Она попросила исправить в рейтинге миллиардеров информацию о количестве детей предпринимателя и прислала копии свидетельств о рождении детей, свидетельств о признании Павлом Дуровым своего отцовства, нотариально заверенные переводы этих документов на французский и английский языки.
Помимо этого, она показала семейную фотографию, на которой они запечатлены все вместе в её доме в Женеве во время празднования дня рождения среднего сына Даниэля в январе 2020 года.
Журналистам удалось подтвердить подлинность присланных документов у переводчика в Женеве, которая занималась бумагами.
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