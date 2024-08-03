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Уехавшая из России Мария Машкова заговорила о возвращении на родину

Эмигрировавшая из РФ Мария Машкова не планирует возвращаться на родину

1:13
Шоу-бизнес

Актриса Мария Машкова в 2022 году окончательно переехала в США из России. Она заявила, что не питает иллюзий насчёт возможного возвращения в родную страну.

Эмигрировавшая из РФ Мария Машкова не планирует возвращаться на родину
Фото: youtube.com by канал НО.Медиа из России, PDM

Дочь известного российского актёра Владимира Машкова призналась, что прочно обосновалась в Соединённых Штатах Америки вместе с мужем и двумя дочерьми. И хотя её семья переехала за границу задолго до неё, артистка испытывала страх из-за работы.

"И вот этот страх, что я останусь без денег и никому не нужна, я его за эти годы переживала и работала с ним. И, к моему удивлению, обнаружила, что умереть с голоду в нашем веке, если ты любишь, умеешь и готова работать, достаточно сложно", — заявила Мария Машкова в подкасте "Совещательная комната".

По признанию Машковой, она смирилась с тем, что, возможно, уже никогда не приедет в Россию. Может быть, она прилетит в гости, но жить уже точно будет где-то за пределами страны. Однако она остаётся частью родины, так как десятилетиями играла там в кино.

Ранее внучку Александра Маслякова сравнили с куклой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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