Волочкова скрывает своего возлюбленного из-за недолюбленных тёток

Волочкова призналась, что у неё есть любимый мужчина

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Последнее время многие звёздные дамы взялись показывать своих новых избранников. Если Ксения Бородина опубликовала кадры со спиной возлюбленного, то Настасья Самбурская и вовсе снялась на пляже рядом со смешным чучелом в панаме и очках. Но обе заверяют поклонников, что не одиноки.

Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение, PDM

На этом фоне Анастасия Волочкова тоже призналась, что у неё новая любовь, но она не хочет показывать своего мужчину. Всё потому что в сети её критикуют хейтеры, а она не хочет втягивать в это любимого человека.

"У меня есть любимый мужчина, но я не считаю нужным его показывать. Для чего? Чтобы его начали обсуждать? Знаете, мне часто пишут гадости. Это делают люди недалёкие. Иногда смотрю на тех, кто это пишет, и вижу перед собой на фотографиях страшенных и недолюбленных теток, которые все никак не могут успокоиться. А я любовью наполнена до краёв!", — откровенничает балерина.

Волочкову раньше часто видели в компании с Никитой Джигурдой. Недавно она проводила много времени в обществе Прохора Шаляпина. Как относится новый кавалер балерины к её дружбе со знаменитостями мужского пола, пока неизвестно.