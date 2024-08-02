"Размер гигантский": поклонники сравнили единственную внучку Александра Маслякова с куклой и обратили внимание на одну деталь

Единственную внучку телеведущего Александра Маслякова Таисию сравнили с куклой на новом фото.
Девушка опубликовала в личном блоге снимок, на котором предстала в кроп-топе и джинсах. Она убрала волосы в косу и сделала макияж с акцентом на губах.
Поклонники отметили, что внучка ведущего КВН похожа на куклу, а также удивились гигантскому размеру её губ.
Таисия учится в МГИМО. Её не раз упрекали за то, что она злоупотребляет косметологическими процедурами. Сама она никаких комментариев по этому поводу не даёт, а лишь публикует контент из бутиков, ресторанов и путешествий.
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