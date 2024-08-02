"Размер гигантский": поклонники сравнили единственную внучку Александра Маслякова с куклой и обратили внимание на одну деталь

Единственную внучку Александра Маслякова сравнили с куклой на новом фото

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Единственную внучку телеведущего Александра Маслякова Таисию сравнили с куклой на новом фото.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Таисии Масляковой в Инстаграм, PDM

Девушка опубликовала в личном блоге снимок, на котором предстала в кроп-топе и джинсах. Она убрала волосы в косу и сделала макияж с акцентом на губах.

Поклонники отметили, что внучка ведущего КВН похожа на куклу, а также удивились гигантскому размеру её губ.

Таисия учится в МГИМО. Её не раз упрекали за то, что она злоупотребляет косметологическими процедурами. Сама она никаких комментариев по этому поводу не даёт, а лишь публикует контент из бутиков, ресторанов и путешествий.

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