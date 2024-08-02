"Для меня топ": Никита Кологривый раскрыл имя любимого певца

Актёр Никита Кологривый, прославившийся ролью в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", встретился с музыкантом Ираклием Пирцхалавой. При встрече артист назвал бывшего участника "Фабрики звёзд" любимым певцом.
Видеоролик, на котором артисты пожимают друг другу руки, опубликовано в Telegram-канале "Звездач". Кологривый заявляет, что является большим фанатом творчества музыканта.
"Из молодой плеяды актёров ты для меня топ", — ответил Ираклий Кологривому.
Также они несколько раз обнялись.
Недавно блогерша Виктория Боня встала на защиту Никиты Кологривого и заявила, что влюблена в его зубы.
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