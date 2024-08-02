Со слезами на глазах: страдающая от сахарного диабета девушка Моргенштерна* показала сыпь по всему телу

Возлюбленная рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* (признан в РФ иноагентом) Лиза Василенко опубликовала фото, на котором плачет и демонстрирует сыпь по всему телу. Она не стала объяснять случившееся.
В настоящее время девушка вместе с возлюбленным проживает в Лондоне — они арендуют трёхэтажный особняк.
Возлюбленные вместе всего несколько лет, но уже успели расстаться и сойтись вновь. Поклонники надеются, что музыкант решится сделать предложение избраннице, однако сам он не торопится. За его плечами уже есть брак с Диларой Зинатуллиной.
Ранее Виктория Боня рассказала, как Алёна Водонаева разбила ей лицо.
Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.