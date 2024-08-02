Со слезами на глазах: страдающая от сахарного диабета девушка Моргенштерна* показала сыпь по всему телу

Болеющая сахарным диабетом девушка Моргенштерна* показала сыпь по всему телу

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Возлюбленная рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* (признан в РФ иноагентом) Лиза Василенко опубликовала фото, на котором плачет и демонстрирует сыпь по всему телу. Она не стала объяснять случившееся.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Лизы Василенко в Инстаграм, PDM

В настоящее время девушка вместе с возлюбленным проживает в Лондоне — они арендуют трёхэтажный особняк.

Возлюбленные вместе всего несколько лет, но уже успели расстаться и сойтись вновь. Поклонники надеются, что музыкант решится сделать предложение избраннице, однако сам он не торопится. За его плечами уже есть брак с Диларой Зинатуллиной.

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