"Это было рассечение": Алёна Водонаева разбила лицо Виктории Бони во время драки

Блогерша Виктория Боня в шоу "Злые языки" вспомнила о драке с коллегой и подругой Алёной Водонаевой.
Она объяснила, что инцидент произошёл во время съёмок передачи. Тогда Боня в шутку замахнулась на Водонаеву, но та восприняла всерьёз и ответила. В итоге у Виктории остался шрам.
"У неё был передатчик от микрофона огромный, к нему резинка ещё была приделана. И она со всего маха этим передатчиком, он прилетает мне по носу, у меня до сих пор есть шрам, это было рассечение", — поделилась блогерша.
Виктория Боня и Алёна Водонаева постоянно ругались во время участия на телепроекте "Дом-2". Лишь весной 2024 года телеведущая сообщила о примирении с коллегой.
Ранее стало известно, кто родится у певицы Сати Казановой.
Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.