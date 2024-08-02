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"Это было рассечение": Алёна Водонаева разбила лицо Виктории Бони во время драки

Блогерша Виктория Боня рассказала о шраме после драки с Алёной Водонаевой

0:53
Шоу-бизнес

Блогерша Виктория Боня в шоу "Злые языки" вспомнила о драке с коллегой и подругой Алёной Водонаевой.

Блогерша Виктория Боня рассказала о шраме после драки с Алёной Водонаевой
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Виктории Бони в Инстаграм, PDM

Она объяснила, что инцидент произошёл во время съёмок передачи. Тогда Боня в шутку замахнулась на Водонаеву, но та восприняла всерьёз и ответила. В итоге у Виктории остался шрам.

"У неё был передатчик от микрофона огромный, к нему резинка ещё была приделана. И она со всего маха этим передатчиком, он прилетает мне по носу, у меня до сих пор есть шрам, это было рассечение", — поделилась блогерша.

Виктория Боня и Алёна Водонаева постоянно ругались во время участия на телепроекте "Дом-2". Лишь весной 2024 года телеведущая сообщила о примирении с коллегой.

Ранее стало известно, кто родится у певицы Сати Казановой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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