Виктория Боня возмутила фанатов методами лечения своей больной кошки

Блогер и модель Виктория Боня рассказала в своем Telegram-канале о состоянии здоровья своей кошки Мурки и методах ее лечения.
После посещения ветеринара выяснилось, что у кошки нет серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет. Однако у нее была обнаружена начальная стадия почечной недостаточности, что связано с возрастом, а также возрастные изменения в глазах. Вечером кошка видит хуже, чем днем.
Боня заявила, что продолжит лечить Мурку с помощью шаманских капель, которые, по ее мнению, эффективны на ранних стадиях катаракты и глаукомы.
Однако, такой подход вызвал волну возмущения среди поклонников. Они утверждают, что использовать нужно только проверенные препараты, а не сомнительные средства, сообщает News.ru. Одна из подписчиц отметила, что шаманские капли могут вызывать сильное жжение.
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