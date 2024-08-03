Виктория Боня возмутила фанатов методами лечения своей больной кошки

Виктория Боня лечит кошку Мурку шаманскими каплями

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и модель Виктория Боня рассказала в своем Telegram-канале о состоянии здоровья своей кошки Мурки и методах ее лечения.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, CC BY-SA 4.0

После посещения ветеринара выяснилось, что у кошки нет серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет. Однако у нее была обнаружена начальная стадия почечной недостаточности, что связано с возрастом, а также возрастные изменения в глазах. Вечером кошка видит хуже, чем днем.

Боня заявила, что продолжит лечить Мурку с помощью шаманских капель, которые, по ее мнению, эффективны на ранних стадиях катаракты и глаукомы.

Однако, такой подход вызвал волну возмущения среди поклонников. Они утверждают, что использовать нужно только проверенные препараты, а не сомнительные средства, сообщает News.ru. Одна из подписчиц отметила, что шаманские капли могут вызывать сильное жжение.