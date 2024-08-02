Нам были знаки: 41-летняя певица Сати Казанова раскрыла пол будущего малыша

41-летняя певица Сати Казанова призналась, что у неё родится дочь

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и экс-солистка группы "Фабрика" Сати Казанова рассказала, что они с мужем, фотографом Стефано Тиоццо станут родителями девочки. Супруги устроили гендер-пати, чтобы узнать пол будущего малыша.

Фото: youtube.com by канал Sati Kazanova, PDM

Вечеринка состоялась на родине артистки в Нальчике. В этот трогательный момент рядом с будущими родителями были мама и папа певицы, а также её сестра. С родными фотографа они связались по видеосвязи.

Пол будущего малыша знала лишь сестра Казановой Марианна, которая незадолго до гендер-пати отнесла конверт к кондитеру, чтобы он испёк торт с начинкой нужного цвета.

Сама Казанова призналась, что ждёт девочку, хотя всегда себя видела мамой мальчика. Но после семи лет тщетных попыток забеременеть, когда она увидела две заветные полоски на тесте, ей стал безразличен пол ребёнка.

Также певица отметила, что им с мужем были даны знаки, которые они считали и уже подозревали, что у них будет дочь. Так, 14 февраля, когда она узнала о беременности, отмечался день чествования Богини Сарасвати, а в день гендер-пати в христианской традиции праздновался день явления Богородицы в Фатиме.

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