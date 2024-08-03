Элтон Джон поделился радостной новостью с фанатами: 34 года без алкоголя

Британский певец и композитор Элтон Джон недавно отметил 34 года трезвости, поделившись этой новостью в социальных сетях.
Он опубликовал фотографию своей монеты общества анонимных алкоголиков, на которой значится надпись "Будь верен себе" и число "34" римскими цифрами, символизируя годы, которые он провёл без алкоголя.
Элтон Джон выразил гордость за своё достижение, отметив, что его жизнь никогда не была лучше, чем сейчас, когда он свободен от зависимости.
В своих предыдущих интервью певец признавался, что в прошлом боролся с алкогольной и наркотической зависимостями, и что в какой-то момент своей жизни он достиг "самого дна". Этот опыт стал для него отправной точкой для осознания необходимости выздоровления.
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