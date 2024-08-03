Элтон Джон поделился радостной новостью с фанатами: 34 года без алкоголя

Элтон Джон отпраздновал 34 года трезвости

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Британский певец и композитор Элтон Джон недавно отметил 34 года трезвости, поделившись этой новостью в социальных сетях.

Фото: commons.wikimedia.org by David Shankbone, CC BY 3.0

Он опубликовал фотографию своей монеты общества анонимных алкоголиков, на которой значится надпись "Будь верен себе" и число "34" римскими цифрами, символизируя годы, которые он провёл без алкоголя.

Элтон Джон выразил гордость за своё достижение, отметив, что его жизнь никогда не была лучше, чем сейчас, когда он свободен от зависимости.

В своих предыдущих интервью певец признавался, что в прошлом боролся с алкогольной и наркотической зависимостями, и что в какой-то момент своей жизни он достиг "самого дна". Этот опыт стал для него отправной точкой для осознания необходимости выздоровления.