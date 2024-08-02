Без камней в огород королевской семьи не обошлось: принц Гарри и Меган Маркл дали новое интервью

Принц Гарри и Меган Маркл дали первое за три года интервью

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл дали новое большое интервью спустя три года после скандального разговора с американской журналисткой Опрой Уинфри.

Фото: youtube.com by канал blushsupreme, PDM

В беседе с CBS супруги по большой части отмечали распространённость кибернасилия в настоящее время и ответственность родителей за своих детей. Они приводили свой опыт в воспитании сына Арчи и дочери Лилибет.

Интернет-пользователей не на шутку разозлила фраза о том, что якобы их детям будет некому помочь, если они захотят попросить о помощи. Комментаторы напомнили, что Меган Маркл и принц Гарри собственноручно оставили за бортом своих родных, тех, на кого их наследники могли бы положиться.

"Благодаря своему поведению они отняли у своих детей немало людей, на которых они могли бы положиться в будущем, как на доверенных лиц", — написал один из зрителей интервью.

По выложенному в Сети отрывку можно сделать вывод, что принц Гарри в этот раз решил не сидеть в тени жены.

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