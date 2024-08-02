Звезда "Папиных дочек" впервые вышла в свет с мужем после тайной свадьбы и третьих родов

Актриса Дарья Мельникова впервые вышла в свет с новым мужем после тайной свадьбы

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мельников посетила премьерный показ сериала "Игры" в компании своего второго супруга, актёра Романа Набатова.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Дарьи Мельниковой в Инстаграм, PDM

Супруги впервые появились на красной ковровой дорожке в статусе семьи — лишь в июне Дарья рассекретила, что вышла замуж во второй раз и родила третьего ребёнка.

Помимо них на премьере появились и другие артисты — Ольга Сутулова, Юрий Стоянов, Константин Хабенский.

Дарья Мельникова была замужем за актёром Артуром Смольяниновым**(признан в РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов). В 2021 году они развелись — у них есть двое общих сыновей.

Ранее Юлия Ковальчук заговорила о разлуке с мужем.