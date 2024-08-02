Звезда "Папиных дочек" впервые вышла в свет с мужем после тайной свадьбы и третьих родов

Актриса Дарья Мельников посетила премьерный показ сериала "Игры" в компании своего второго супруга, актёра Романа Набатова.
Супруги впервые появились на красной ковровой дорожке в статусе семьи — лишь в июне Дарья рассекретила, что вышла замуж во второй раз и родила третьего ребёнка.
Помимо них на премьере появились и другие артисты — Ольга Сутулова, Юрий Стоянов, Константин Хабенский.
Дарья Мельникова была замужем за актёром Артуром Смольяниновым**(признан в РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов). В 2021 году они развелись — у них есть двое общих сыновей.
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