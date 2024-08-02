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"Наша профессия нас разлучает": Ковальчук показала редкое фото с супругом

Певица Юлия Ковальчук показала редкое фото с мужем и заговорила о разлуке

0:56
Шоу-бизнес

Певица и экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук в личном блоге опубликовала редкое фото с мужем, музыкантом Алексеем Чумаковым.

Певица Юлия Ковальчук показала редкое фото с мужем и заговорила о разлуке
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Юлии Ковальчук в Инстаграм, PDM

Супруги запечатлены на фоне своего дома в Испании, где проживают с детьми. Юлия отметила, что из-за профессии они редко видятся.

"Наша профессия так часто нас разлучает, что совместное время просто бесценно", — призналась она.

Юлия Ковальчук вышла замуж за коллегу Алексея Чумакова в 2013 году. Вместе они воспитывают двоих дочерей — шестилетнюю Амелию и годовалую Алисию. Исполнительница признавалась, что скрывала обе беременности из-за негатива и сплетен. Также они приняли совместное решение с мужем не демонстрировать детей в соцсетях.

Ранее Ксения Бородина объяснила, почему перестала скрывать свою личную жизнь.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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