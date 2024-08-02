Ксения Бородина подробно объяснила, почему решила не скрывать личную жизнь, как обещала

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина в личном блоге призналась, что ещё полгода назад обещала не демонстрировать личную жизнь в соцсетях, однако её взгляды изменились.
По её словам, именно так выглядит свобода. Ксения отмечает, что нет рамок, потому что если хочется закрыться и молчать, то это ты и делаешь.
"И вот всё это я могу себе позволить, это и называется свобода. Мне всё равно, кто что скажет и как оценит, я просто живу и делаю, что хочу. P. S. Счастье любило тишину", — высказалась она.
Ксения Бородина стала активно постить видеоролики с новым возлюбленным, личность которого не раскрывает. При этом поклонники считают, что телеведущая закрутила роман с блогером Николаем Сердюковым, принявшим участие в телепроекте "Последний герой. Русский сезон".
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