Ксения Бородина подробно объяснила, почему решила не скрывать личную жизнь, как обещала

Телеведущая Ксения Бородина перестала скрывать личную жизнь

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина в личном блоге призналась, что ещё полгода назад обещала не демонстрировать личную жизнь в соцсетях, однако её взгляды изменились.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм, PDM

По её словам, именно так выглядит свобода. Ксения отмечает, что нет рамок, потому что если хочется закрыться и молчать, то это ты и делаешь.

"И вот всё это я могу себе позволить, это и называется свобода. Мне всё равно, кто что скажет и как оценит, я просто живу и делаю, что хочу. P. S. Счастье любило тишину", — высказалась она.

Ксения Бородина стала активно постить видеоролики с новым возлюбленным, личность которого не раскрывает. При этом поклонники считают, что телеведущая закрутила роман с блогером Николаем Сердюковым, принявшим участие в телепроекте "Последний герой. Русский сезон".

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