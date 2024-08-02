"В прошлый раз через неделю родила": Арзамасова сообщила о выходе в декрет

Актриса Лиза Арзамасова показала вечеринку в честь выхода в декрет

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Елизавета Арзамасова в личном блоге рассказала, что выходит в декрет. Она опубликовала видео с вечеринки, на которой прощается с друзьями.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Елизаветы Арзамасовой в Инстаграм, PDM

Артистка отметила, что это уже во второй раз, а, значит, становится традицией.

"Дорогая банда, спасибо за тёплую встречу! Люблю вас нежнейше. Помнится в прошлый раз после такой же вечеринки ровно через неделю я и родила", — поделилась Арзамасова.

Она подчеркнула, что именно таким образом создаётся история.

Елизавета Арзамасова ждёт второго ребёнка от супруга, продюсера ледовых шоу и фигуриста Ильи Авербуха. Вместе они воспитывают трёхлетнего сына Льва.

Ранее родившая в третий раз Кети Топурия опубликовала фото из роддома.