"В прошлый раз через неделю родила": Арзамасова сообщила о выходе в декрет

Актриса Елизавета Арзамасова в личном блоге рассказала, что выходит в декрет. Она опубликовала видео с вечеринки, на которой прощается с друзьями.
Артистка отметила, что это уже во второй раз, а, значит, становится традицией.
"Дорогая банда, спасибо за тёплую встречу! Люблю вас нежнейше. Помнится в прошлый раз после такой же вечеринки ровно через неделю я и родила", — поделилась Арзамасова.
Она подчеркнула, что именно таким образом создаётся история.
Елизавета Арзамасова ждёт второго ребёнка от супруга, продюсера ледовых шоу и фигуриста Ильи Авербуха. Вместе они воспитывают трёхлетнего сына Льва.
Ранее родившая в третий раз Кети Топурия опубликовала фото из роддома.
Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.