Ставшая два дня назад мамой в третий раз Кети Топурия опубликовала фото из роддома

Певица Кети Топурия опубликовала фото спустя два дня после родов

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и солистка группы A-Studio Кети Топурия в личном блоге поделилась кадром из роддома спустя два дня после родов. Она сфотографировалась с врачом.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кети Топурия в Инстаграм, PDM

Артистка родила дочь Николь 31 июля в одном из элитных роддомов в Подмосковье. Она снялась в медучреждении в светло-розовом костюме.

В комментарии к фото Топурия поблагодарила врача за "лёгкие роды", а весь персонал за профессионализм и заботу.

Кети Топурия воспитывает также двоих детей — дочь Оливию от первого супруга, и сына Адама от нынешнего мужа Льва Деньгова.

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