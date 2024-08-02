Ставшая два дня назад мамой в третий раз Кети Топурия опубликовала фото из роддома

Певица и солистка группы A-Studio Кети Топурия в личном блоге поделилась кадром из роддома спустя два дня после родов. Она сфотографировалась с врачом.
Артистка родила дочь Николь 31 июля в одном из элитных роддомов в Подмосковье. Она снялась в медучреждении в светло-розовом костюме.
В комментарии к фото Топурия поблагодарила врача за "лёгкие роды", а весь персонал за профессионализм и заботу.
Кети Топурия воспитывает также двоих детей — дочь Оливию от первого супруга, и сына Адама от нынешнего мужа Льва Деньгова.
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