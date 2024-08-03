Прохор Шаляпин привёл возлюбленную на процедуру состаривания: "Прям старостью пахнет"

Певец Прохор Шаляпин обратился в косметологическую клинику с просьбой состарить его молодую возлюбленную.
Прохор Шаляпин привёл свою подругу в салон красоты и озвучил необычную просьбу. Он попросил превратить её из девушки в бабушку, чтобы она соответствовала его вкусу.
"Чем больше морщин, тем ниже поцелуи", — объяснил артист свои предпочтения на видео, опубликованном в "Инстаграме"*.
Он пожелал, чтобы у его подруги кожа стала "пожухлее" и попросил "подчеркнуть усики".
"Прям старостью пахнет. Класс", — сказал любитель возрастных женщин, когда сотрудницы салона стали приближать возлюбленную певца к его идеалу.
Ранее Прохор Шаляпин рассказал, что купил дом для них с Анастасией Волочковой в Аризоне.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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