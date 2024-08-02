"Разве такие женщины бывают?": Алёна Водонаева показала мать

Блогерша и телеведущая Алёна Водонаева в соцсетях поделилась снимками с дня рождения матери. Поклонники пришли в восторг от внешнего вида женщины.
Подписчики Водонаевой отметили, что родительница блогерши выглядит замечательно для своих лет, её явно отличают статность и элегантность.
"Разве бывают такие красивые женщины?" — написал один из комментаторов.
Многие подчеркнули, что генетически Водонаевой передались отличная фигура и великолепная осанка.
Сама телеведущая не раз признавалась, что мама для неё является примером женской красоты и элегантности. Родительница блогерши всю жизнь поддерживает себя в форме, чем вызывает раздражение у других женщин.
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